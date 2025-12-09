Ultim’ora. Gravissimo incidente a San Martino di Taurianova. Cinque i feriti, due sono gravi. FOTO

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa sera a Taurianova sulla SP1 a qualche centinaio di metri in direzione Gioia Tauro dal campo sportivo di “San Martino” in prossimità della curva dopo il distributore di carburanti.

Due gli autoveicoli coinvolti, una Fiata Seicento e una Polo Volkswagen che per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati nella curva, ci sarebbero dei feriti, sembra cinque di cui due in condizioni gravi, alcuni sono stati già trasportati all’Ospedale di Polistena. Le notizie sono in attesa di conferma sul numero dei feriti in quanto i veicoli sono ancora sulla strada ed il traffico è deviato verso la frazione di San Martino, in quanto la strada è interrotta per la posizione dei veicoli dopo il sinistro.

Sul posto ci sono gli agenti della Polizia Locale di Taurianova, agenti della Polizia del Commissariato di Taurianova, Cittanova e Polistena e i Vigili del fuoco che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ripristinare la normale viabilità, mettendo in sicurezza la carreggiata stradale. (GL)

IN AGGIORNAMENTO…