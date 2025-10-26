Ultim’ora, arrestato un pericoloso latitante a Cetraro. Ecco i particolari

I militari del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, in coordinamento con il Reparto Operativo Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Comando Provinciale Cosenza e in sinergia con la Squadra Mobile della Questura di Cosenza, hanno tratto in arresto un esponente di spicco della famiglia SCORNAIENCHI di Cetraro (CS), costola della più nota cosca “MUTO” egemone su quel territorio, in esecuzione di un Ordine di esecuzione di carcerazione per esecuzione pena, emesso dalla Procura della Repubblica – Tribunale Ordinario di Paola (CS), a cui si era sottratto dal 16.2.2024.

L’intervento operativo realizzato costituisce l’esito di mirate attività investigative, delegate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catanzaro al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Catanzaro, al Servizio Centrale ICO e al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Cosenza, attraverso le quali è stato possibile individuare il ricercato – pluripregiudicato con numerosi precedenti di polizia per traffico di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, furto, rapina e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, nonché tratto in arresto, nell’anno 2010, per associazione per delinquere armata, di tipo mafioso, dedita al narcotraffico (Operazione “IPPOCAMPO”) – durante un incontro organizzato con alcuni familiari e di assicurarlo alla giustizia.