Ultimazione SSV Gallico-Gambarie, il Sindaco di Calanna, “frutto di un lavoro di squadra tenace e costante”

Non nascondo l’emozione nel vivere, da Sindaco di Calanna e Consigliere Metropolitano, l’ultimazione della S.S.V. Gallico-Gambarie, questa strada rappresenta un sogno inseguito da tempo, da più comunità e da più generazioni; e’ il frutto di un lavoro di squadra tenace e costante:

la Regione Calabria (ente finanziatore) e la Città Metropolitana (ente attuatore), i Sindaci con le Amministrazioni Comunali, i Comitati ed i cittadini della Vallata, le parti economiche e sociali.

Menzione a parte merita l’on. Francesco Cannizzaro che, in ogni fase del suo percorso politico da assessore comunale a deputato di punta del ns. parlamento, ha promosso, sostenuto e seguìto questo terzo lotto della Ga-Ga, dal suo finanziamento al suo completamento.

Questa opera, che viene consegnata alle future generazioni, darà un volto migliore e farà fare un salto di qualità a tutta la Città Metropolitana e, inoltre, migliorera’ la mobilità, rafforzando la qualità della vita dei cittadini, della vallata del Gallico e creera’ le basi per nuovi investimenti pubblici e privati.

Da domani, infatti, occorrerà lavorare, ancora una volta tutti insieme, per contrastare lo spopolamento e fare del nostro comprensorio la punta di diamante della Regione Calabria grazie alla valorizzazione ed alla messa in rete delle peculiarità ambientali, paesaggistiche, turistiche e storico-archeologiche di cui questa area è ricchissima, perché la data odierna non segna solo l’ultimazione di un intervento viario ma un investimento sul futuro che richiederà a tutta la classe dirigente senso di responsabilità e lungimiranza.