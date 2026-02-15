Tutta la piana di Gioia Tauro si stringe intorno al comitato per la tutela della salute. Migliaia le firme raccolte per avere una sanità efficiente

Legambiente Calabria esprime innanzitutto piena solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dai recenti eventi meteorologici estremi che stanno duramente provando il territorio regionale, causando danni ingenti a famiglie, imprese e infrastrutture. La Calabria sta affrontando gli effetti di ben tre cicloni nell’arco di meno di venti giorni e la sequenza sembra non essere ancora finita. […]