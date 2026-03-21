Turismo esperienziale, la Regione Calabria chiama a raccolta gli operatori del settore

CATANZARO (ITALPRESS) – “La Regione Calabria punta con decisione sul turismo esperienziale come leva strategica per rafforzare il posizionamento della destinazione sui mercati nazionali e internazionali e promuovere uno sviluppo sostenibile e diffuso sui territori. Con questo obiettivo è stato organizzato il Forum del turismo esperienziale, in programma venerdì 27 marzo a Villa Ventura, a Falerna Marina. Una giornata di confronto e partecipazione che vedrà coinvolti anche i dipartimento Ambiente e Agricoltura, con i rispettivi assessori Antonio Montuoro e Gianluca Gallo, operatori del settore, professionisti, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni regionali”. Lo afferma l’assessore regionale della Calabria al Turismo, Giovanni Calabrese. L’iniziativa, promossa dal dipartimento Turismo, Cultura e Identità territoriale della Regione Calabria, con Roberto Cosentino alla direzione generale, nasce con l’intento di avviare un percorso strutturato di ascolto e co-progettazione per costruire una visione condivisa sul futuro del turismo esperienziale calabrese.

“Il turismo esperienziale – prosegue Calabrese – rappresenta una straordinaria opportunità per la Calabria perché consente di valorizzare in modo autentico il patrimonio naturale, culturale e identitario dei nostri territori. Questo forum segna l’avvio di un percorso concreto di confronto con gli operatori, in linea con la visione strategica del presidente Roberto Occhiuto, che punta su qualità, sostenibilità e innovazione dell’offerta turistica. Vogliamo costruire insieme un sistema integrato capace di generare valore economico e occupazione, soprattutto nelle aree interne e nei borghi, mettendo in rete competenze ed esperienze. Pertanto, Il Forum rappresenta il primo passo verso la creazione di un tavolo permanente di confronto tra Regione, enti locali e operatori, finalizzato a definire linee guida e strumenti operativi per lo sviluppo del turismo esperienziale in Calabria”.

Nel corso della mattinata si svolgeranno tre tavoli tematici di lavoro, aperti alla partecipazione attiva degli operatori del comparto, tra cui tour operator, guide turistiche e ambientali, accompagnatori outdoor, organizzatori di esperienze culturali ed enogastronomiche, operatori dell’extralberghiero, agriturismi, rifugi montani e amministratori locali. I tavoli saranno dedicati a tre ambiti strategici: borghi, accoglienza e governance territoriale, con focus sulla rigenerazione dei borghi e su modelli integrati di gestione dell’offerta turistica; outdoor, natura e itinerari turistico-esperienziali, per sviluppare reti territoriali legate a cammini, sentieristica e ciclovie; enogastronomia ed esperienze identitarie, per valorizzare produzioni locali, tradizioni e artigianato come elementi centrali dell’offerta. Nel pomeriggio il programma proseguirà con un seminario tecnico dedicato alla progettazione di itinerari turistici esperienziali. L’evento si concluderà con un momento di dialogo istituzionale, con i vertici della politica regionale, sul ruolo del turismo esperienziale nella strategia turistica. La partecipazione ai tavoli tematici è aperta agli operatori del settore previa registrazione sul portale “Calabria Straordinaria”.

– foto ufficio stampa Regione Calabria –

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