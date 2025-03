Tridico (M5S): “In pericolo il futuro della Calabria, bocciato nostro emendamento che avrebbe salvato i fondi Ue per la coesione territoriale”

«Anche le risorse che sembrano distanti dal Mezzogiorno, come quelle per le armi, creano svantaggi per il Sud e per la Calabria». L’ha detto in un’intervista a Radio 97 l’europarlamentare Pasquale Tridico, capodelegazione M5S al Parlamento europeo. «Avevamo proposto un emendamento al ReArm Europe che – ha spiegato Tridico – avrebbe eliminato la brutta norma voluta dalla Commissione europea per deviare verso le armi risorse del Fondo di coesione. In quanto contrari, avevamo proposto uno specifico emendamento che cancellava l’infausta previsione, nell’ottica di essere costruttivi. Il nostro emendamento ha raggiunto 251 voti, i deputati di Forza Italia hanno votato contro, quelli di Fratelli d’Italia si sono astenuti. Se loro avessero votato a favore, oggi non avremmo il rischio di perdere i fondi di Coesione per utilizzarli nelle armi e la Calabria non correrebbe questo pericolo». «È un altro esempio di come, anche negli attuali scenari geopolitici, si debba guardare allo sviluppo vero e ai divari territoriali, piuttosto che alle devastazioni che creano le armi. Noi – ha sottolineato l’europarlamentare – dobbiamo essere costruttori di pace, dentro le istituzioni e anche fuori, creando opinione e sensibilizzando le persone».