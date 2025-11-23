È indetta per domani 24 novembre 2025 alle ore 9:00, presso la Biblioteca “Pier Paolo Pasolini” del Liceo Ginnasio Statale “Daniele Manin” di Cremona via F. Cavallotti 2, la CONFERENZA STAMPA per illustrare il programma delle “TRE GIORNATE” dedicate al Premio Nazionale Lea Garofalo.
Nell’occasione saranno elencati i lavori degli studenti vincitori del Bando nazionale.
Inoltre, durante l’incontro saranno resi pubblici i nominativi dei ‘Testimoni del nostro tempo’: familiari vittime di mafie, appartenenti alle forze dell’ordine, magistrati e procuratori della Repubblica, Testimoni di Giustizia, giornalisti di organi di stampa nazionali, rappresentanti sindacali e rappresentanti di associazioni.
Alla conferenza prenderanno parte:
la Dirigente scolastica del Liceo “Manin” Maria Grazia Nolli;
il Presidente dell’Associazione Dioghenes APS Paolo De Chiara;
il Sindaco di Cremona Andrea Virgilio;
la Responsabile nazionale Scuole e Università Dioghenes APS Giusy Rosato;
la Sorella di Lea Marisa Garofalo.