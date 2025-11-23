“TRE GIORNATE” dedicate al Premio Nazionale Lea Garofalo

Barreca: “La buona politica parte dall’ascolto. Ai cittadini servono presenza e responsabilità” “La buona politica non nasce dai proclami, dagli slogan o soltanto dai grandi progetti e dalle grandi opere, ma da un impegno quotidiano fatto di ascolto e di attenzione. E, permettetemi, anche da un pizzico di cuore e tanta dedizione”. Così il consigliere […]