Tragico incidente stradale nel Reggino, tra Marina di Gioiosa Jonica e Roccella, il bilancio è pesante, due morti

ULTIM’ORA Non ce l’ha fatta il passeggero dell’incidente stradale, trasportato all’ospedale in condizioni gravissime, è deceduto. Salgono così a due le vittime del tragico incidente stradale.

Sembra che ci sia un morto e un ferito grave, entrambi giovani, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera al km 111 della SS 106, nel tratto tra Marina di Gioiosa Jonica e Roccella. Dalle prime notizie arrivate dall’incidente, uno era in fin di vita e l’altro in condizioni critiche. Il primo sembra essere deceduto, ma vi daremo conferma durante gli aggiornamenti. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione un’autovettura ha impattato violentemente e in maniera autonoma contro il guardrail. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno coordinata dal Capo squadra Natale Laface, per la messa in sicurezza del veicolo e per gli adempimenti di competenza.

Seguono aggiornamenti…