Tragedia nel cosentino: rinvenuta senza vita una donna nella sua abitazione

Nella serata di ieri, giovedì 26 marzo, una 64enne è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione. A far scattare le ricerche, la figlia preoccupata dalle chiamate da giorni effettuate alla madre senza risposta. Allertati, i Carabinieri della Stazione Locale, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno cosi fatto irruzione nell’appartamento, facendo la macabra scoperta. Da una prima ricostruzione, si esclude l’ipotesi di caso a tema solitudine tra anziani: la donna sarebbe infatti deceduta a causa di un malore improvviso che non le avrebbe lasciato scampo. La vittima inoltre avrebbe mantenuto i contatti telefonici con amici e familiari, dato verificato dalle ultime chiamate alla figlia che riferisce di un’indisposizione da parte della madre nell’ultimo periodo.

Mariarosaria Valente