Tragedia in Calabria. Sul lungomare un’auto si schianta contro una palma e prende fuoco, muore un 38enne

Un grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11 sul lungomare di Villapiana Lido, nel Cosentino. Un’auto, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere contro una panchina e una palma sul lungomare e ha preso fuoco. Un 38enne originario di San Lorenzo del Vallo, P.B., estratto dalle lamiere con gravi ferite, è morto successivamente all’ospedale di Trebisacce. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli agenti della polizia municipale, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo, consegnandolo ai sanitari del 118. L’uomo, ancora cosciente, è stato trasportato d’urgenza a Trebisacce, dove però le sue condizioni sono rapidamente peggiorate fino al decesso. Sul posto anche i Carabinieri che erano giunti insieme alla Polizia Locale che ha avviato i primi rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il rogo scaturito dal veicolo è stato poi spento con l’ausilio dei Vigili del fuoco.