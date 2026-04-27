Tragedia in Calabria, scontro fatale tra una moto e un trattore, nell’incidente ha perso la vita un giovane di 26 anni

Una domenica che doveva essere di riposo si è tinta di rosso sulle strade della Calabria. Un gravissimo incidente stradale ha stroncato la vita di A. D., un ragazzo di soli 26 anni originario di Polia, coinvolto in un impatto violentissimo mentre si trovava alla guida della sua motocicletta.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio lungo l’arteria stradale che congiunge Francavilla Angitola a Polia. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo un tratto rettilineo in località Cannalia quando, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, si è scontrato fatalmente con un mezzo agricolo.

L’impatto non ha lasciato scampo al centauro: il ventiseienne è deceduto istantaneamente.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e dei Carabinieri, ogni manovra di rianimazione è risultata vana. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, mentre i militari dell’Arma hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta traiettoria dei mezzi e stabilire eventuali responsabilità.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera provincia di Vibo Valentia. In segno di profondo rispetto e vicinanza alla famiglia della vittima, il Sindaco di Polia ha già annunciato l’intenzione di proclamare il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie.