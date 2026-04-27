Reggio Calabria, una marea umana per la presentazione della candidatura a sindaco di Ciccio Cannizzaro. VIDEO

C’è un momento, in ogni campagna elettorale, in cui la politica smette di essere semplice competizione e prova a trasformarsi in racconto collettivo. La manifestazione di Francesco Cannizzaro a Piazza De Nava sembra voler incarnare esattamente questo passaggio: da evento politico a narrazione di riscatto per una città che da troppo tempo si percepisce ai margini.

La cifra dell’iniziativa è stata innanzitutto la partecipazione. Migliaia di persone, una macchina organizzativa precisa, una regia attenta ai dettagli: elementi che, al di là del consenso, segnalano una capacità politica concreta, spesso più rara delle promesse stesse. Cannizzaro si propone come leader carismatico, ma soprattutto come catalizzatore di energie, in un territorio dove la disillusione è diventata quasi strutturale.

Il cuore del messaggio è chiaro: infrastrutture e identità. Il rilancio del porto in chiave turistica e crocieristica, il potenziamento dell’aeroporto dello Stretto, la riqualificazione urbana a partire dal municipio. Non sono idee nuove in senso assoluto, ma diventano politicamente rilevanti quando vengono riproposte dentro una visione organica e, soprattutto, quando trovano una platea pronta a crederci. È qui che si gioca la vera partita: tra progettualità e credibilità.

Non è mancato, come prevedibile, il capitolo sportivo. Il richiamo alla Reggina 1914 e alla promessa di un ritorno in Serie A ha acceso l’entusiasmo della piazza. Un passaggio che potrebbe apparire marginale, ma che in realtà intercetta un nervo profondo: il calcio, a Reggio Calabria, è parte dell’identità collettiva. Tuttavia, proprio per questo, resta anche il terreno più scivoloso, dove il confine tra visione e suggestione si fa sottile.

Sul piano politico, il sostegno di figure come Roberto Occhiuto rafforza l’idea di un asse solido dentro Forza Italia. Un elemento che può tradursi in maggiore capacità di interlocuzione istituzionale, ma che allo stesso tempo espone il progetto a un giudizio più severo: quando le leve del potere sono condivise, diminuiscono gli alibi.

L’attacco alle amministrazioni precedenti e al centrosinistra rientra nel copione classico delle campagne elettorali, ma trova terreno fertile in una città che ha effettivamente attraversato difficoltà evidenti. Il rischio, però, è che la denuncia del passato diventi rifugio retorico, più che punto di partenza per soluzioni misurabili.

Interessante, infine, la scelta di puntare sui giovani. Non solo come slogan, ma come composizione concreta delle liste. È un segnale che parla di rinnovamento, ma che dovrà dimostrare di non essere solo anagrafico. Perché il cambiamento, in politica, non si misura dall’età, bensì dalla capacità di incidere.

In definitiva, quella di Cannizzaro è una proposta che ambisce a essere più di una candidatura: vuole essere una narrazione di rinascita. La piazza ha risposto con entusiasmo. Ora resta la domanda decisiva, quella che separa sempre la politica dal governo: quanto di questo racconto saprà trasformarsi in realtà.