Tragedia in Calabria, 68enne muore schiacciato tra auto e cancello di casa

Una tragedia ha colpito la comunità di Fagnano Castello nel Cosentino, dove un uomo di 68 anni, Vincenzo Barone, nella tarda serata di ieri, ha perso la vita in un drammatico incidente intorno alle 22 che non gli ha lasciato scampo. Un dramma che si è consumato nella sua abitazione dove sarebbe rimasto accidentalmente schiacciato tra la sua automobile e il cancello. Inutili sono stati i soccorsi che sono arrivati immediatamente e che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto presenti i Carabinieri e i Vigili del fuoco.