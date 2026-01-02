Tragedia di Capodanno in Calabria, tecnico radiologo di 44 anni trovato morto nella sua auto

Dolore e tanto sgomento nel capoluogo per quanto accaduto ieri dove all’interno di un’automobile parcheggiata lungo la strada, i Carabinieri hanno scoperto il cadavere di un uomo, Enrico Tradì di 44 anni, l’uomo era una figura particolarmente nota e stimata nel contesto cittadino, soprattutto per la sua attività professionale nel settore sanitario locale. L’uomo prestava infatti servizio presso dell’Aou “Renato Dulbecco”, dove operava come tecnico radiologo. La notizia ha generato profondo sgomento tra i colleghi e i conoscenti, che ricordano l’impegno costante profuso nel suo ambito lavorativo.

Il professionista è stato trovato senza vita nella propria autovettura in via della Resistenza, a Catanzaro. Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto l’automobile ferma e il corpo del 44enne sul volante. Immediato l’intervento dei Carabinieri i quali hanno fatto scattare le indagini per chiarire le cause della morte. Esclusa, almeno per il momento, l’ipotesi di una possibile aggressione dato che su Tradì non sarebbero stati riscontrati ferite compatibili con dei segni di violenza. Da quanto si apprende, inoltre, il professionista doveva recarsi sul posto di lavoro.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli specialisti dell’Arma per eseguire i rilievi tecnici necessari a chiarire le circostanze del decesso. Le autorità mantengono il massimo riserbo e al momento non escludono alcuna ipotesi investigativa. Il lavoro degli inquirenti si concentra sulla ricostruzione dettagliata degli ultimi spostamenti compiuti dall’uomo prima del tragico epilogo, cercando di individuare elementi utili a definire l’esatta dinamica dei fatti.

Il pubblico ministero Domenico Assumma ha assunto la direzione delle indagini per fare piena luce sulla vicenda. Per ottenere risposte definitive riguardo alle cause naturali o violente della morte, il magistrato ha disposto che venga eseguito l’esame autoptico nella giornata di sabato. I risultati della perizia medico-legale saranno fondamentali per orientare il prosieguo dell’attività giudiziaria e fornire chiarimenti decisivi a una comunità rimasta profondamente colpita da questa improvvisa perdita.