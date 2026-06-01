Tragedia Amendolara, il Pd Calabria chiede “collaborazione e verità e giustizia per le quattro vittime”

“Il segretario Nicola Irto e tutto il partito esprimono profondo cordoglio e grande preoccupazione per la tragica vicenda avvenuta ad Amendolara, nel Cosentino, dove quattro persone, secondo le prime informazioni di origine pakistana, sono state trovate morte e carbonizzate all’interno di un veicolo in una stazione di servizio lungo la Statale 106”. Lo si legge in una nota ufficiale del Pd Calabria, in cui si aggiunge: “Per come al momento ricostruito, il fatto chiama in causa la coscienza civile dell’intera comunità calabrese”. Il Pd Calabria chiede dunque che “che siano presto accertate le cause della morte delle quattro vittime e che ogni eventuale responsabilità venga individuata e perseguita senza esitazioni”. “Rivolgiamo inoltre un appello a chiunque possa avere visto, sentito o notato elementi utili nelle ore precedenti o successive alla tragedia affinché – proseguono i dem calabresi – collabori con le forze dell’ordine. In una vicenda così drammatica, tutte le testimonianze possono contribuire a raggiungere la verità”. “La Calabria non può restare indifferente davanti alla morte di quattro esseri umani, a maggior ragione se si tratta di persone migranti, troppo spesso esposte – conclude la nota del Pd regionale – a condizioni di vulnerabilità, sfruttamento e marginalità”.