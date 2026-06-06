Tragedia al mercato di Palmi: muore un giovane commerciante per un malore. Servizio di Graziano Tomarchio

Una nuova intimidazione alle porte di Vibo Valentia. Un centro di fisioterapia, sito in località Mannella tra il comune capoluogo e San Gregorio d’Ippona, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco nella notte tra giovedì e venerdì. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e al vaglio sono le diverse telecamere della zona che inquadrano […]