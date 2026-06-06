Tragedia al mercato di Palmi: muore un giovane commerciante per un malore. Servizio di Graziano Tomarchio
Giu 06, 2026 - redazione
Dramma questa mattina al mercato di Palmi, dove un giovane commerciante, presumibilmente di origine marocchina, ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri e Polizia dí Stato i sanitari del 118. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni raccolte, il decesso sarebbe dovuto a un improvviso malore. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore per ricostruire con esattezza l’esatta dinamica dei fatti