Tragedia a Diamante, un bimbo di soli dieci giorni muore, avviate le indagini

Un neonato di soli 10 giorni è deceduto ieri pomeriggio a Diamante nell’Alto Tirreno Cosentino, e sarà la la Procura di Paola a coordinare gli accertamenti sul caso, sotto la guida del procuratore Domenico Fiordalisi, cercando di fare luce sul decesso del neonato. Il sostituto procuratore Maria Porcelli, titolare del fascicolo, ha disposto l’intervento immediato del medico legale per un primo esame esterno della salma.

Il bimbo è stato colto da un malore improvviso all’ora di pranzo e nonostante i soccorsi tempestivi, inutili sono stati i tentativi disperati di rianimarlo. La comunità locale è profondamente sconvolta e si è stretta al dolore dei giovani genitori.