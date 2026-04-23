Tragedia a Catanzaro. La piccola Maria Luce trasferita nella notte al Gaslini, le condizioni della bambina sono “critiche ma stabilizzate”

La piccola Maria Luce, la bimba di 6 anni, unica superstite della tragedia di Via Zanotti Bianco a Catanzaro per quel tragico gesto della mamma, Anna Democrito morta insieme agli altri due fratelli dopo che si è lanciata dal balcone in un gesto che ha lasciato la città piena di dolore e sgomento. Nella notte all’aeroporto di Lamezia, un aereo dell’Aeronautica militare, operata nel pomeriggio al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro con a . A bordo l’équipe del Gaslini di Genova, composta in particolare da un rianimatore e da un’infermiera della Rianimazione pediatrica, impegnati nelle operazioni di assistenza e accompagnamento clinico della piccola. La decisione di trasferire la bambina è maturata dopo il confronto clinico tra i professionisti delle due strutture e la conseguente valutazione specialistica, con l’obiettivo di garantirle la migliore continuità assistenziale possibile in un contesto altamente specializzato.