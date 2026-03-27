Traffico di droga legato alla ‘Ndrangheta, 15 misure cautelari in tutta Italia / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Sono 105 le destinazioni che collegheranno 28 paesi con l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo: 25 rotte nazionali, 78 internazionali e 2 intercontinentali. 37 le compagnie aeree che faranno viaggiare milioni di passeggeri dallo scalo palermitano; 10 le nuove destinazioni che esordiranno proprio in estate e 3 le nuove compagnie che toccheranno […]