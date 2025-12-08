Ci sono sapori e odori che sono singolari. Essi sono i frutti di una terra per la quale sono identitari. Una terra che ne favorisce il corretto sviluppo e che poi, una volta trasferiti in tavola, diventano oggetto e soggetto del patrimonio enogastronomico locale.

Tra i campi di Catona, nel reggino, cresce l’annona, un frutto dalla buccia verde e dalla polpa bianca con all’interno dei semi neri.

Un prodotto esclusivo del territorio reggino, la cui produzione è favorita dalle temperature miti e dalla quasi costante presenza di sole.

La coltivazione dell’annona ha generalmente inizio a Settembre e si conclude a dicembre.

Un frutto dalla molteplici proporietà benefiche poiché ricco di vitamina C, potassio, calcio, ferro e fibre destinato alla produzione di prodotti dolciari come sorbetti o gelati.

Ma la nostra è anche terra di agrumi e in pieno periodo natalizio, mandarini, aranci novelle e tarocche, e bergamotti sono nel pieno della loro coltivazione. Essi accompagnano i piatti della tradizione locale, con quel singolare odore inebriante che rimane impresso nella gusto e nella memoria