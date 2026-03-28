Torna l’ora legale, stanotte lancette avanti di un’ora

di Giuseppe Foti, educatore psichiatrico Ci sono persone che incontro ogni settimana e che il dibattito pubblico non riesce a vedere. Non perché siano nascoste — abitano i nostri stessi quartieri, usano gli stessi autobus, siedono nelle stesse sale d’attesa. Ma esistono in una frequenza che la politica, da tempo, ha smesso di sintonizzare. Dopo […]