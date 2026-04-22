Torna in libertà Curinga Antonino, 50enne di San Ferdinando

In data odierna il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, ha accolto l’appello presentato dall’ avv. Stefania Gullo difensore di Curinga Antonino cl .76 di San Ferdinando imputato del reato di estorsione aggravata, il quale è tornato definitivamente in libertà , impugnando il provvedimento della Corte di Appello di Reggio Calabria che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revoca misura in corso di giudizio. In particolare la difesa ha evidenziato che il giudizio cautelare non può esaurirsi nella valutazione della gravità storica dei fatti, dovendo il giudice verificare, in termini rigorosi e attuali, se permanga il pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie.