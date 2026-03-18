Tonnara di Palmi: il grido dei balneari ai microfoni di Graziano Tomarchio

Nuovo sopralluogo di Graziano Tomarchio alla Tonnara di Palmi per dare voce ai titolari degli stabilimenti balneari, messi a dura prova dalle recenti mareggiate, in particolare nella zona dell’Ulivarella.

Tra i detriti trascinati dal maltempo e i cantieri del nuovo lungomare, gli operatori chiedono certezze per l’imminente stagione turistica: “Non si può rischiare di rovinare il lavoro di una vita”. Sul posto è intervenuto anche l’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Palmi, che ha fatto il punto sugli interventi di ripristino e sulla messa in sicurezza dell’area, rassicurando sulle tempistiche dei lavori PNRR per restituire decoro e dignità a uno dei tratti più belli della Costa Viola.