Terribile incidente sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” tra Gioia Tauro e Rosarno. Perde il controllo del Tir e impatta contro il guard rail rischiando di invadere l’altra corsia. FOTO

Un terribile incidente si è verificato stasera intorno alle 21 sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” tra Gioia Tauro e Rosarno, dove il conducente di un Tir ha perso il controllo ed è andato a urtare contro il guard rail che ha bloccato la corsa e non solo, impedendo anche di invadere l’altra corsia autostradale che poteva avere conseguenze ben più gravi. Tempestivi sono stati i soccorsi del 118 – Pet Gioia Tauro che si sono recati immediatamente sul luogo dell’incidente avvisati da una pattuglia della Guardia di Finanza che stava dietro al pesante autoarticolato. Appena giunti sul posto hanno prestato soccorso al conducente e verificato le sue condizioni che sembrano non aver avuto nessuna ripercussioni e fortunatamente sta bene.

Sul luogo le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.