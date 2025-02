Terribile incidente stradale a Reggio Calabria, un giovane di 18 anni in condizioni critiche

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri. Per motivi ancora in corso di accertamento, un giovane diciottenne reggino, alla guida di un motociclo, ha perso il controllo del veicolo impattando violentemente contro un palo dells pubblica illuminazione. È accaduto intorno alle ore 20,15 di ieri sera nel quartiere Ravagnese. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia locale. Il giovane è stato trasportato in codice rosso presso il GOM ove i sanitari, a causa delle gravi lesioni dallo stesso subite, hanno riservato la prognosi.