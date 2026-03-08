Terminal bus di Rosarno, Filippo Italiano chiede l’intervento del sindaco

Momenti di paura alla Tonnara di Palmi, dove un incendio è divampato all’interno del noto beach club Sunset Beach Club.Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dall’interno del locale mentre diversi clienti erano già seduti ai tavoli. La situazione ha generato attimi di forte preoccupazione tra i presenti, ma grazie alla prontezza del personale […]