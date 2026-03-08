Approdo Calabria

Terminal bus di Rosarno, Filippo Italiano chiede l'intervento del sindaco

Mar 08, 2026

Caro Signor Sindaco, nella qualità di capo gruppo di “Rosarno prima di tutto” in seno al consiglio comunale di Rosarno, le segnalo che, non è la prima volta che leggo, post di cittadini sui social, che denunciano le cattive condizioni del nostro terminal bus situato nella importante e strategica stazione ferroviaria.

Denunce, che sono sempre corredate da foto dettagliate, e mi chiedo, possibile, che nessuno dell’amministrazione comunale, legga queste denunce, visto che, nulla rispetto al degrado in cui versa la struttura è stato fatto per porre seri rimedi?

Possibile che non scatti,  in chi ha competenza per intervenire, l’indignazione, nel vedere una struttura pubblica e strategica per la nostra città che degrada giorno dopo giorno?

Eppure, Ella signor Sindaco, nei suoi interventi, si richiama sempre alla civiltà del bello e della gradevolezza sostenendo che a questo sano principio la nostra città dovrebbe ispirarsi.

Questo, sano ideale, non basta però invocarlo e chiederlo ai cittadini di praticarlo, ma occorre, porlo in essere, soprattutto quando si amministra una città e si gestiscono soldi pubblici.

Mi duole il cuore vedere la nostra città così conciata, mi duole il cuore vedere la struttura del terminal bus così ridotta male.

Si svegli signor Sindaco e adotti ogni utile e necessaria misura atta a innescare un’inversione di marcia.

 Lo richiede la città, lo richiedono i tantissimi utenti, che utilizzano la nostra stazione, e, che potrebbero fruire di un terminal bus funzionante ed efficiente.

                                                                                                           Avv.  Michele Filippo Italiano

