Taurianova, Villaggio Sud Agrifest: dal 30 maggio al 1° giugno torna il Festival della Cooperazione

Dal 30 maggio al 1° giugno 2025 prende il via in località Vatoni, Taurianova (RC), la quarta edizione del Villaggio Sud Agrifest – Festival della Cooperazione, che si conferma come il grande evento di rilievo nazionale, realizzato e curato dall’ Organizzazione produttori O.P. PIANAGRI, punto di riferimento per la cooperazione nel settore agricoloedall’Associazione Politico Culturale RISORSE, che ogni anno accoglie migliaia di visitatori, unendo tradizione, innovazione e un forte impegno per la sostenibilità e la crescita condivisa.

L’edizione 2025 si distingue per l’attenzione a uno dei temi più rivoluzionari del nostro tempo: l’Intelligenza Artificiale. Nel corso del festival, questo tema sarà affrontato da diverse prospettive e modalità: dalle applicazioni pratiche nel settore agricolo e cooperativo, alle implicazioni etiche e sociali, attraverso dibattiti, workshop e interventi di esperti nazionali e internazionali.

Inoltre, in questa quarta edizione il Villaggio Sud Agrifest – Festival della Cooperazione si arricchisce ulteriormente, offrendo un’esperienza ancora più immersiva e completa nell’Anno Internazionale delle Cooperative.

Le principali aree del festival saranno infatti ampliate e migliorate, per accogliere un pubblico sempre più numeroso e diversificato.

• Area Fiera: La fiera più grande e prestigiosa della Calabria, con una superficie espositiva ampliata che ospiterà le ultime novità in termini di macchinari, prodotti e soluzioni innovative per il settore primario.

• Area Concerti: Grandi nomi della musica italiana saliranno sul palco con tre artisti nazionali insieme a una programmazione di musica live e DJ set già dal pomeriggio, per un intrattenimento continuo e coinvolgente.

• Area Food & Drink: Un’offerta ancora più ricca e variegata dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio, con degustazioni, street food e incontri con i produttori locali.

• Area Dibattiti: Uno spazio di confronto aperto su temi cruciali come l’intelligenza artificiale, la cooperazione, la sostenibilità e l’innovazione, con il contributo di esperti, accademici, rappresentanti istituzionali e professionisti di settore.

• Area laboratori: Uno spazio divertente ed educativo per i più piccoli, dove saranno offerte attività pensate per coinvolgere i bambini nel contesto agroalimentare e della cooperazione.

• Mercato della Cooperazione: Una delle novità più attese di quest’anno è l’espansione di questo spazio dedicato alle aziende e alle cooperative che vogliono promuovere i loro prodotti e servizi, mettendo in mostra il valore della collaborazione, della sostenibilità e dell’economia solidale. Più di un semplice mercato: sarà un luogo vivo di scambio, condivisione e crescita comune, dove scoprire storie di successo e buone pratiche.

• Area Sport: Lo sport diventa un grande protagonista del festival con uno spazio interamente dedicato al benessere fisico. Società sportive animeranno le giornate con dimostrazioni e spettacoli, coinvolgendo il pubblico di tutte le età in un clima di partecipazione attiva.

• Area Arte: Ancora più grande e sempre più interattiva, l’area dedicata all’arte offrirà esperienze innovative e coinvolgenti, lasciando spazio a sorprese che renderanno il dialogo tra arte, tecnologia e pubblico una parte centrale del festival.

Grazie al sostegno di Legacoop e alla collaborazione di storici partner istituzionali, Università e Ordini professionali, il Villaggio Sud Agrifest è molto più di un evento: è una piattaforma di connessione tra settori diversi, che celebra e promuove il valore della cooperazione e della sostenibilità come leve fondamentali per il futuro del territorio.

Per aggiornamenti sul programma e per partecipare, visita il sito ufficiale www.villaggiosud.it o segui i canali social del Villaggio Sud Agrifest.