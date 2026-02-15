Taurianova, videointervista al sindaco Roy Biasi alla vigilia del voto amministrativo
Feb 15, 2026 - redazione
di Graziano Tomarchio
aurianova verso le urne: il futuro secondo Roy Biasi
Mancano ormai pochi mesi al fischio d’inizio delle elezioni comunali e la città di Taurianova si prepara a vivere una delle competizioni elettorali più sentite degli ultimi anni. In un clima di attese e di bilanci, il dibattito pubblico ruota inevitabilmente intorno alla figura del primo cittadino uscente, Roy Biasi, che ha già confermato la volontà di proseguire il percorso iniziato cinque anni fa.