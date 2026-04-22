Taurianova, Terza edizione del Concorso Internazionale “Armonie Mediterranee” presso la Chiesa degli Artisti

È tutto pronto per la terza edizione del Concorso Internazionale “Armonie Mediterranee”, organizzato dall’Associazione di promozione sociale “La Nuova Verdi”. L’evento si svolgerà dal 22 al 24 maggio 2026 presso la Chiesa degli Artisti di Taurianova, luogo ormai divenuto un autentico punto di riferimento per numerosi musicisti e interpreti, capace di accogliere e valorizzare appuntamenti culturali e concertistici di rilievo.La manifestazione, che da quest’anno rientra nella XII Edizione della Xenia Book Fair, importante rassegna letterario-musicale internazionale consolidata nel tempo grazie a molteplici partenariati istituzionali e transcaucasici, giunge alla sua terza edizione forte di un percorso già significativo. Nelle passate edizioni, infatti, il concorso ha visto la partecipazione di tantissimi talenti provenienti da tutto il territorio nazionale, contribuendo a creare un vivace scambio artistico e offrendo un’importante vetrina a giovani musicisti emergenti.Nel corso degli anni, “Armonie Mediterranee” ha saputo conferire prestigio alla città di Taurianova, contribuendo in maniera concreta alla promozione della cultura musicale e alla valorizzazione del territorio attraverso la musica, i concerti e le attività artistiche che hanno animato la Chiesa degli Artisti, sempre più riconosciuta come centro pulsante della vita culturale locale.Il concorso musicale prevede anche per questa edizione la valorizzazione della cultura musicale in tutte le sue forme e vedrà l’esibizione di giovani talenti che si alterneranno in diverse formazioni musicali. La commissione sarà composta da professionisti e artisti del settore, chiamati a valutare le performance con competenza e sensibilità artistica. Ai migliori classificati saranno attribuite borse di studio e concerti premio, a conferma della volontà di sostenere concretamente il percorso di crescita delle nuove generazioni di musicisti