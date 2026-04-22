Mattiani: “Grande soddisfazione per prossima istituzione Corso Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva”

E’ di pochi giorni fa la notizia dell’avvio dell’iter per l’istituzione del Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva – A.A. 2027/2028 – presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. Difatti, in data 16.04.2026, all’esito di un apposito tavolo tecnico costituito dal Magnifico Rettore Prof. Giovanni Cuda, la Prof.ssa Francesca Operto di Neuropsichiatria Infantile presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, e la Dott.ssa Nesci Graziella, Referente regionale per la rilevazione del fabbisogno formativo TNPEE e Segretario dell’Ordine TSRM e PSTRP di Reggio Calabria, insieme ai referenti promotori del progetto, proprio il Rettore Prof. Cuda aveva espresso parere favorevole all’avvio dell’iter istitutivo. Un ringraziamento particolare è stato indirizzato al Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, per il supporto istituzionale garantito sin dalle fasi preliminari e per aver riconosciuto l’imprescindibilità del profilo TNPEE nella garanzia dei PDTA per i disturbi del neurosviluppo sul territorio. Proprio il Consigliere Mattiani è intervenuto sull’importanza dell’iter avviato:

“Il percorso che abbiamo avviato mi rende particolarmente felice. E’ stato per me un dovere, ma anche un onore e un orgoglio supportare un progetto così importante. Con la Dott.ssa Nesci ci siamo confrontati più volte ed abbiamo lavorato con grande comunione di intenti. Si è attivato un grande lavoro di squadra, che consentirà di fornire risposte importanti rispetto ad una grave problematica, quella della carenza dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, che va necessariamente colmata. L’avvio dell’iter per l’istituzione del Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro è un segnale concreto che va in questa direzione. E’ nostro dovere garantire un’assistenza adeguata ai minori con disabilità neuropsichiche. Ringrazio il Magnifico Rettore Prof. Giovanni Cuda, la Prof.ssa Francesca Operto, la Dott.ssa Nesci Graziella, e tutti i referenti promotori del progetto per il grande impegno profuso, che verrà tradotto in concretezza e in obiettivi raggiunti. Noi come Istituzioni siamo presenti e lo saremo sempre per garantire i diritti dei Calabresi, specie delle persone più fragili.” – così conclude Mattiani.