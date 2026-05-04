Taurianova, stamani gli operai comunali hanno posizionato le nuove panchine ai lati della Villa Comunale

Prosegue il restyling della Villa Comunale “A. Fava” a Taurianova con il posizionamento di alcune panchine che sono andate a sostituire quelle installate alcuni anni fa poi rimosse a causa della poca durata, vuoi per eventi naturali, vuoi per alcuni atti vandalici perpetrati dai soliti imbecilli che non hanno a cuore la città.

Dopo il rifacimento e quindi la riqualificazione dell’area giochi per i bambini all’interno della Villa Comunale e quindi con l’installazione di altrettante panchine nell’area interna antistante, stamattina sono proseguiti i lavori a cura degli instancabili operai comunali che in questi anni hanno dato prova di capacità lavorativa, così come di sacrifici nell’essere sempre al servizio della città. Così come abbiamo dato spazio e merito ai dipendenti comunali del servizio elettorale come dell’Area Amministrativa, oggi è giusto ricordare chi nell’ombra e quasi mai menzionati, eseguono dei lavori sporcandosi le mani con tanta fatica cercando di contribuire alla manutenzione della città nel vero senso del termine, con sacrifici fatti di polvere e sudore. (GiLar)