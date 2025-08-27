Taurianova, scasso con furto di tre Pissidi nella Chiesa “SS Apostoli Pietro e Paolo”, indagini in corso. Saranno forse utilizzate per riti satanici e “messe nere”?

Un terribile, ma soprattutto deplorevole episodio è accaduto nella Comunità di Taurianova, dove nella zona di “Jatrinoli” è stata violentata nella sua sacralità la Chiesa “SS Apostoli Pietro e Paolo” con un gravissimo furto da parte di balordi o peggio, delinquenti senza scrupoli.

I FATTI

Ieri nel pomeriggio, ignoti si sono introdotti all’interno della Chiesa, trafugando alcuni degli oggetti sacri con violenza, arrivando a scassare il Tabernacolo dove all’interno di esso c’erano custodite tre Pissidi contenenti delle ostie consacrate.

Appena accortesi del grave episodio hanno denunciato alla Stazione dei Carabinieri di Taurianova, dove i militari hanno fatto immediatamente un sopralluogo e avviate le indagini. Si indaga a tutto campo, non escludendo alcuna pista.

A nostro avviso simile delitto, ma è una nostra ipotesi, potrebbe essere stato perpetrato ai fini di cosiddetti riti satanici come “messe nere”, così come in altri casi analoghi di altri territori del Paese si è verificato.

È un gesto che scuote una comunità intera oltre ai fedeli perché arrivare a “violentare” un luogo sacro come una Chiesa e rubare oggetti sacri, diventa una condizione non solo seria, ma soprattutto preoccupante.