Reggio Calabria, segui in diretta il confronto con i candidati a sindaco. VIDEOINDIRETTA

Ha quattro zampe, il pelo dorato e uno sguardo curioso. Si chiama “Asso”, è un cucciolo di golden retriever ed è arrivato questa mattina da Grosseto per incontrare la sua nuova famiglia: l’Associazione Equipariamo Natural Therapy, guidata da Aldo Tassoni.Ha fatto un lungo viaggio, ma ne è valsa la pena: ad accoglierlo nella sede dell’Associazione […]