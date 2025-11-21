Taurianova, Sabina ammalata di Sla la lotta del marito Sergio Carrozza. VIDEO

di Graziano Tomarchio

Una guerra senza tempo quella che il signor Sergio di Taurianova combatte a fianco di sua moglie, da sei anni affetta da SLA, una rara malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce le cellule nervose e il midollo spinale.

In assenza di cure risolutive concrete e per le conseguenze che impattano gravemente sul tenore di vita, la Sclerosi Laterale Amiotrofica provoca una progressiva paralisi muscolare compromettendo la capacità di parlare e di deglutire.

In Italia circa 6.000 persone sono affette da SLA: tra queste anche la moglie del Signor Sergio che dal 2019 fa appelli incessanti alla Regione Calabria. Una storia a lieto fine se si pensa che dopo un lungo silenzio istituzionale, le risposte a sostegno di Sergio e sua moglie sono arrivate. Lo abbiamo ascoltato a nostri microfoni, intervistato da Graziano Tomarchio.

Un impegno concreto quello delle istituzioni che ha sollevato la solidarietà di tutti a cominciare dal vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina- Palmi che ha approvato una raccolta fondi a sostegno di Sergio e delle cure mediche di sua moglie.

Mirabile supporto anche quello da parte del comune di Taurianova che ha concesso l’aumento delle ore di assistenza alla pazienta; un aiuto essenziale per cui Sergio esprime enorme gratitudine.