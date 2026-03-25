Taurianova, Roy Biasi punta alla riconferma: “Continuità per il futuro della città”. Servizio di Graziano Tomarchio

In vista della tornata elettorale del 24 e 25 maggio, il sindaco uscente Roy Biasi traccia il bilancio del suo mandato e rilancia la sfida per i prossimi cinque anni. Ai microfoni di Graziano Tomarchio, il primo cittadino ha rivendicato il lavoro svolto, definendo la propria candidatura come l’unica strada per garantire la continuità amministrativa.

Biasi ha ricordato come l’azione di governo sia stata ostacolata da sfide senza precedenti: dal lungo stop imposto dalla pandemia di COVID-19 fino alla recente uscita dal dissesto finanziario, avvenuta solo un anno fa. “Abbiamo fatto tanto nonostante le difficoltà”, ha dichiarato, sottolineando la solidità di una squadra pronta a proseguire il percorso intrapreso.

Con un appello all’unità, Biasi ha promesso di essere il “Sindaco di tutti”, guardando oltre gli schieramenti: “C’è ancora molto da fare, ma abbiamo una squadra forte per guidare Taurianova per altri cinque anni”.