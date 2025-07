Taurianova, panico nel centro della città per un’auto in fiamme, intervento dei Vigili del fuoco. VIDEO

Scena da panico stamani a Taurianova, dove per cause ancora da accertare un’autovettura è andata a fuoco in pieno centro, sulla Via Vittorio Veneto a ridosso della Chiesa Matrice “Maria SS delle Grazie”. Si tratta di una Alfa Romeo 156 parcheggiata sulla via centrale della città.

L”intervento provvidenziale dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio ossia il propagarsi delle fiamme nelle abitazioni adiacenti. Presenti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Taurianova e la Polizia Locale che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata e deviare il traffico per consentire le operazioni di spegnimento.

*Grazie per il video a Graziano Tomarchio