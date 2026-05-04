Roy Biasi : “Sono disponibile al confronto pubblico con i cittadini. Accolgo l’appello del candidato del centrosinistra Loprete”

“Ho letto sulla vostra Testata l’articolo relativo al invito lanciato tramite i canali social dal candidato a sindaco del Centrosinistra, Raffaele Loprete, e qui intendo dichiarare la mia disponibilita’ ad un confronto pubblico, sia con lui che con Mimmo Romeo, gestito pero’ da soggetti, associazioni, giornalisti che siano indipendenti o comunque imparziali rispetto alla competizione elettorale. Parlare ai cittadini, dando ad essi la possibilita’ di un immediato raffronto tra candidati che illustrano il loro programma, non e’ soltanto un alto e concreto esercizio di democrazia, ma e’ anche la prova che in una campagna elettorale non servono gli effetti speciali creati dai social manager, ma conta la presentabilita’ di ognuno e la rappresentazione di quel che ciascuno vuole fare per la citta’. Il confronto avrebbe anche una valenza politica notevole, perche’ la mia squadra – impegnata in questi giorni in una capillare campagna di incontri quotidiani con i cittadini, zona per zona – ben volentieri interromperebbe per qualche ora questa attivita’ che si sta dimostrando altamente ripagante, prendendo atto finalmente dalla viva voce dei nostri avversari di quelli che sono i rimproveri e le critiche che vengono rivolte all”amministrazione uscente, visto che fin qui non c’e’ stata una traccia concreta nel dibattito, al netto di varie contumelie spesso anonime di cui da anni leggiamo sui social. Il confronto, infine, avrebbe anche il compito di propiziare anche effetti di tipo amministrativo, consentendo ai cittadini di conoscere fino in fondo i 3 programmi, potendo valutare la genuinita’ o l’artificiosita” delle varie intenzioni. Io dunque ci sono, e come Taurianova non mi fermo… a pensare all’interesse elettorale della mia parte, preferendo offrire ai taurianovesi una opportunita’ utile per tutti”. FIRMATO ROY BIASI – SINDACO DI TAURIANOVA E CANDIDATO A SINDACO DI CENTRODESTRA UNITO PER TAURIANOVA