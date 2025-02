Taurianova, Operazione “Spes contra Spem”, crolla la richiesta del pm: il principale imputato Zagari assolto dal reato associativo e da due estorsioni. La Sentenza: assoluzioni e condanne

L’operazione della Dda denominata “Spes contra Spem” scattata a Taurianova nel giugno del 2021 con 11 arresti, in una vasta operazione del comando provinciale di Reggio Calabria coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, e che aveva colpito le cosche cosche Zagari-Fazzalari.

Oggi nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Penale di Palmi nel collegio presieduto dal dott. Francesco Jacinto e giudici a latere, dott.ssa Jessica Dimartino e dott.ssa Michela Scullari, è crollato l’impianto accusatorio, specie nei confronti di Pasquale Zagari principale imputato dell’operazione in quanto, a fronte della richiesta del pm a 30 anni di carcere per essere come promotore della cosca Zagari-Fazzalari, è stato condannato solo per una estorsione in continuazione con una precedente tentata estorsione a 8 anni di reclusione, assolto dal reato associativo e di due estorsioni.

Lo Zagari è stato assolto dal reato associativo e per due estorsioni, e conseguentemente è stata disposta la sua liberazione, se non detenuto per altro.

Pasquale Zagari era difeso dagli avv.ti Antonino Napoli e Nazzareno Macheda.

La sentenza del Tribunale di Palmi per gli altri imputati coinvolti ha disposto:

Alessi Antonio, classe ’89 (difeso dagli avv.ti Guido Contestabile e Girolamo Curti), condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione;

Avati Francesco (difeso dall’avv. Andrea Alvaro), 3 anni e 7 mesi:

Leva Rocco (difeso dall’avv. Andrea Alvaro), 2 anni e 2 mesi;

Pezzano Marzio (difeso dagli avv.ti Mario Santambrogio e Mariateresa Caccamo), 2 anni;

Zagari Pasquale (difeso dagli avv.ti Antonino Napoli e Nazzareno Macheda), 8 anni;

Alessi Antonino, classe ’48 (difeso dall’avv. Domenico Bellocco), assolto;

Avati Francesco (difeso dall’avv. Andrea Alvaro), assolto;

Cento Maria (difesa dall’avv. Domenico Bellocco), assolta;

Leva Rocco e Zagari Pasquale assolti dal reato contestato al Capo a) per non aver commesso il fatto;

Reitano Antonio (difeso dall’avv. Guido Contestabile e Girolamo Curti), Reitano Aurelio e Russo Girolamo (difeso dall’avv. Pasquale Loiacono).

Inoltre è stata dichiarata l’inefficacia della misura cautelare nei confronti di Alessi Antonino classe ’89, Avati Francesco, Cannizzaro Giuseppe (difeso dall’avv. Guido Contestabile e Girolamo Curti), Leva Rocco, Pezzano Marzio e Zagari Pasquale.

