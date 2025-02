Taurianova, oggi la presentazione del libro del portavoce della garante della salute Domenico Latino. Il dramma della sanità ed i risvolti drammatici tra la gente

Il Centro per la Ricerca Economica Applicata in sanità (C.R.E.A. Sanità Università di Roma Tor Vergata), nel suo rapporto annuale, “Rapporto Crea 2024”, indica che la Calabria è l’ultima regione d’Italia per il conseguimento di una performance socio-sanitaria che, ancora oggi, risulta del tutto insufficiente. Nessuno però si domanda quali siano le cause della mancata […]