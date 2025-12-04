Taurianova, nella Chiesa dell’Immacolata presentato il primo “Presepe all’uncinetto”. Quando l’arte diventa magia

di Pino Pardo

Nella cornice suggestiva della Chiesa dell’Immacolata della Parrocchia “SS. AA. Pietro e Paolo di Jatrinoli” – come ormai tradizione, davanti ad una folta presenza di fedeli accorsi per assistere alla celebrazione della Santa Messa presieduta dal Parroco Don Cesare Di Leo – oltre a dare il via alla Novena dell’Immacolata, che si concluderà il 7 Dicembre, il giorno prima dell’inizio dei festeggiamenti in onore di Maria Immacolata Concezione, è stata l’occasione per presentata al pubblico, considerata la solennità dell’evento, l’opera straordinaria: il primo “Presepe all’uncinetto” che rimarrà esposto al pubblico nel periodo natalizio.

Un vero capolavoro nato dalle mani quiete e sapienti di un gruppo di donne, ormai note come le Uncinettine visto che già in passato si sono distinte per aver creato altri manufatti veramente originali, Donne che, attraverso un laborioso e certosino lavoro, sono riuscite a realizzare, esclusivamente a mano, la “rappresentazione della Natività”, ricorrendo all’uso della vecchia tecnica appunto dell’uncinetto, pratica che ci fa rivivere tempi passati, quando ci s’incantava nel vedere le mani roteanti delle nostre care nonne che con abilità sopraffina riuscivano ad indirizzare il filo di lana con movimenti veloci e ripetitivi.

Le Uncinettine sono dotate di pazienza ed abilità, ma soprattutto sorrette da una straordinaria carica di devozione e profondo legame con la spiritualità. Si, perché solo se si è in possesso di una forte carica religiosa si possono creare opere straordinarie!

Vedendo il presepe all’uncinetto si rimane senza parole notando come sono stati creati, con un semplice uncinetto e del filo di lana, i vari personaggi tipici della Natività, gli orti, i pastori a spasso con il gregge, le botteghe artigiane, gli arredi: tutto curato nei minimi dettagli e rigorosamente lavorato all’uncinetto.

Dunque un’autentica opera d’arte!

Alle Signore Uncinettine vanno i ringraziamenti e i complimenti della comunità intera, non solo per come sono state capaci di riportare alla luce un vecchio mestiere, un’arte antica, proiettandola alle giovani generazioni, ma anche e soprattutto capaci di realizzare, con un semplice filo di lana opere straordinarie fino a diventare così motivo di orgoglio della comunità.

Gratitudine viva alle Uncinettine !