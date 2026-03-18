Taurianova, l’ira di Contrada Vatoni: “Strade a colabrodo e politica assente”. Dov’è la Città Metropolitana? VIDEO

La denuncia ai microfoni di Graziano Tomarchio: residenti prigionieri del fango e pronti allo sciopero del voto.

In Contrada Vatoni a Taurianova, la pazienza dei cittadini ha raggiunto il limite. Ai microfoni di Graziano Tomarchio, una residente dà voce alla disperazione di un intero quartiere alle prese con una viabilità ridotta a un “colabrodo”.

Il problema esplode a ogni pioggia: l’accumulo d’acqua trasforma la strada in un guado impraticabile, costringendo i residenti a un giro vizioso di 12 chilometri per raggiungere il centro cittadino. Un disagio quotidiano che alimenta il senso di abbandono: “La politica si fa vedere solo per le elezioni”, accusa la donna, annunciando una forma di protesta drastica: l’astensione totale dalle urne.

Una testimonianza amara che accende i riflettori su una periferia che non accetta più di essere dimenticata, chiedendo interventi strutturali immediati per restituire dignità e sicurezza a chi vive e lavora in contrada. La competenza della strada è della Città Metropolitana di Reggio Calabria.