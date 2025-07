Taurianova, “Jatrinoli” AD 2025: Questo è un cimitero… (ripulito e dignitosamente presentabile): Tutto è bene quel che finisce bene!

Il cimitero di “Jatrinoli” dopo una lunga serie di polemiche social (e non solo), è stato ripulito questa mattina dagli operai della Muraca (la ditta incaricata anche per la raccolta differenziata). Avevamo denunciato la situazione con un nostro articolo il 15 luglio scorso, parlando di una situazione indecente, ma soprattutto inaccettabile visto il luogo sacro e vista anche la pericolosità delle erbacce alte che coprivano finanche le lapidi di chi dovrebbe “riposare in pace”, dove alcuni giorni fa c’era stato anche un piccolo incendio (visibile dalle foto a corredo dell’articolo), ma che fortunatamente non ha causato danni rilevanti.

In merito alla questione (risolta), desideriamo fare delle precisazioni d’obbligo, viste le polemiche in ambito privato (sui nostri canali e telefoni), che pubbliche, specie sulla nostra pagina Facebook. Precisiamo che nel denunciare il fatto non abbiamo menzionato nessuno degli operai in servizio al cimitero, non siamo soliti a prendercela con i dipendenti comunali (anzi chi scrive li ha in tantissime occasioni difesi, così come abbiamo sempre difeso gli operai che lavorano per conto del Comune di alcune ditte, tra cui quelli dell’Avr prima e della Muraca adesso). Noi siamo abituati, questo sì che lo facciamo, a “lisciare il pelo” al potere, e questa volta abbiamo denunciato un’anomalia indecente in un luogo sacro che fortunatamente e con celerità (per ora) è stata risolta e che speriamo non si ripeta nuovamente.

Mentre sulle elucubrazioni social, tra frustrazioni di hater, profili fake ed altre frustrazioni varie di chi commenta sempre a sproposito e con polemiche inutili e dannosi per la città, noi ci dissociamo e ci siamo sempre dissociati, non dando alcuna confidenza né spazio a tali invettive. Noi saremo mai i detrattori di una città che ha molti problemi da risolvere, diremmo tanti, ma siamo e saremo sempre quella voce che cerca di aiutare chi voce non ne ha, e fino ad oggi ci siamo riusciti in molti casi… fortunatamente!