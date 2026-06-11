Taurianova, IC “F. S. Alessio-Cont.-Mont.-Pas”: Relazione finale sulle attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo
Giu 11, 2026 - redazione
La sottoscritta Barresi Raffaella in riferimento alla nomina conferitale dalla Dirigente scolastica ( prot.n°
0018208/2025 del 10/10/2025) quale referente d’Istituto per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo
e al cyberbullismo, riporta una sintesi delle iniziative svolte durante l’anno scolastico 2025/2026.
Obiettivi generali
- Promozione della consapevolezza — Favorire negli studenti una maggiore attenzione verso i
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprendendone natura e conseguenze.
- Educazione al rispetto e alla cittadinanza — Sostenere la costruzione di relazioni positive,
fondate sul rispetto reciproco e sull’osservanza delle regole.
- Percorsi educativi mirati — Progettare attività didattiche che aiutino gli alunni a riconoscere e
contrastare comportamenti aggressivi, sia in presenza sia online.
- Collaborazione con istituzioni esterne — Integrare l’intervento scolastico con contributi di figure
istituzionali, come i Carabinieri, per offrire testimonianze dirette e competenti.
- Produzione di materiali informativi — Realizzare cartelloni, video e decaloghi utili a diffondere
messaggi di prevenzione e responsabilità.
- Monitoraggio continuo — Assicurare la prosecuzione delle azioni di prevenzione, adattandole ai
bisogni emergenti degli studenti.
Interventi nelle classi 4ª e 5ª
Nelle classi quarte e quinte sono stati attivati percorsi formativi dedicati alla comprensione del fenomeno
del bullismo. Le attività hanno previsto letture guidate, analisi di testi e momenti di confronto, con
l’obiettivo di stimolare riflessioni personali e collettive.
Attraverso racconti, esempi concreti e testimonianze, gli alunni hanno potuto esplorare le dinamiche del
bullismo e del cyberbullismo, riconoscendone gli effetti sulle vittime e sull’intero gruppo classe.
I lavori prodotti — cartelloni, video, disegni e un decalogo antibullismo — rappresentano la sintesi del
percorso svolto e costituiscono strumenti di sensibilizzazione per tutta la comunità scolastica.
Incontri con i Carabinieri
Nel quadro delle attività dedicate alla legalità, sono stati organizzati incontri con i rappresentanti dell’Arma
dei Carabinieri rivolti alle classi quinte.
Questi momenti hanno offerto agli studenti l’opportunità di approfondire il valore delle regole, il concetto
di cittadinanza attiva e il ruolo delle istituzioni nella tutela dei diritti.
I Carabinieri hanno illustrato in modo chiaro e coinvolgente i rischi legati ai comportamenti scorretti
online, con particolare attenzione al cyberbullismo, fornendo indicazioni utili per prevenirlo e contrastarlo.
Conclusioni
Le attività realizzate hanno favorito una maggiore consapevolezza negli studenti riguardo ai comportamenti
responsabili, alla gestione delle relazioni e al rispetto reciproco.
La partecipazione attiva delle classi e il contributo di esperti esterni hanno reso il percorso formativo
significativo e coinvolgente.
Al termine dell’anno scolastico emerge la volontà di proseguire e ampliare tali iniziative, così da garantire
continuità educativa e un costante lavoro di prevenzione sui temi del bullismo e del cyberbullismo.
Raffella Barresi