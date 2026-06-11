Taurianova, IC “F. S. Alessio-Cont.-Mont.-Pas”: Relazione finale sulle attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo

La sottoscritta Barresi Raffaella in riferimento alla nomina conferitale dalla Dirigente scolastica ( prot.n°

0018208/2025 del 10/10/2025) quale referente d’Istituto per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo

e al cyberbullismo, riporta una sintesi delle iniziative svolte durante l’anno scolastico 2025/2026.

Obiettivi generali

Promozione della consapevolezza — Favorire negli studenti una maggiore attenzione verso i

fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprendendone natura e conseguenze.

fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprendendone natura e conseguenze. Educazione al rispetto e alla cittadinanza — Sostenere la costruzione di relazioni positive,

fondate sul rispetto reciproco e sull’osservanza delle regole.

fondate sul rispetto reciproco e sull’osservanza delle regole. Percorsi educativi mirati — Progettare attività didattiche che aiutino gli alunni a riconoscere e

contrastare comportamenti aggressivi, sia in presenza sia online.

contrastare comportamenti aggressivi, sia in presenza sia online. Collaborazione con istituzioni esterne — Integrare l’intervento scolastico con contributi di figure

istituzionali, come i Carabinieri, per offrire testimonianze dirette e competenti.

istituzionali, come i Carabinieri, per offrire testimonianze dirette e competenti. Produzione di materiali informativi — Realizzare cartelloni, video e decaloghi utili a diffondere

messaggi di prevenzione e responsabilità.

messaggi di prevenzione e responsabilità. Monitoraggio continuo — Assicurare la prosecuzione delle azioni di prevenzione, adattandole ai

bisogni emergenti degli studenti.

Interventi nelle classi 4ª e 5ª

Nelle classi quarte e quinte sono stati attivati percorsi formativi dedicati alla comprensione del fenomeno

del bullismo. Le attività hanno previsto letture guidate, analisi di testi e momenti di confronto, con

l’obiettivo di stimolare riflessioni personali e collettive.

Attraverso racconti, esempi concreti e testimonianze, gli alunni hanno potuto esplorare le dinamiche del

bullismo e del cyberbullismo, riconoscendone gli effetti sulle vittime e sull’intero gruppo classe.

I lavori prodotti — cartelloni, video, disegni e un decalogo antibullismo — rappresentano la sintesi del

percorso svolto e costituiscono strumenti di sensibilizzazione per tutta la comunità scolastica.

Incontri con i Carabinieri

Nel quadro delle attività dedicate alla legalità, sono stati organizzati incontri con i rappresentanti dell’Arma

dei Carabinieri rivolti alle classi quinte.

Questi momenti hanno offerto agli studenti l’opportunità di approfondire il valore delle regole, il concetto

di cittadinanza attiva e il ruolo delle istituzioni nella tutela dei diritti.

I Carabinieri hanno illustrato in modo chiaro e coinvolgente i rischi legati ai comportamenti scorretti

online, con particolare attenzione al cyberbullismo, fornendo indicazioni utili per prevenirlo e contrastarlo.

Conclusioni

Le attività realizzate hanno favorito una maggiore consapevolezza negli studenti riguardo ai comportamenti

responsabili, alla gestione delle relazioni e al rispetto reciproco.

La partecipazione attiva delle classi e il contributo di esperti esterni hanno reso il percorso formativo

significativo e coinvolgente.

Al termine dell’anno scolastico emerge la volontà di proseguire e ampliare tali iniziative, così da garantire

continuità educativa e un costante lavoro di prevenzione sui temi del bullismo e del cyberbullismo.

Raffella Barresi