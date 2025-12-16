Taurianova, grande successo per l’esibizione del Concerto Mariano dell’Immacolata dell’orchestra “Nuova Verdi” e il coro “SS. AA. Pietro e Paolo”

Con una splendida performance, esibita presso il Santuario della Madonna delle Grazie di Gallico Superiore, il giorno della Festa dell’Immacolata, l’Orchestra “La Nuova Verdi” e il coro “SS. AA. Pietro e Paolo” della parrocchia di Taurianova, guidati magistralmente dalla Prof.ssa Cettina Nicolosi, dopo la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal parroco Padre Franco Saraceno, hanno deliziato la folla di fedeli, accorsi numerosi ad assistere ad un pregievole “evento mariano”, organizzato dall’Associazione “Traiettorie per Opera Musica Festival” in collaborazione con l’Associazione “La Nuova Verdi”. Il “viaggio musicale” del concerto dell’Immacolata, interamente dedicato alla spiritualità mariana, ha avuto come tema centrale la “PACE”, suscitando momenti di vera commozione, grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo e, attraverso la musica, ha inteso lanciare un chiaro messaggio per la costruzione di una civiltà fondata sulla pace, e che vede in ogni guerra una sconfitta dell’Umanità e un tradimento a Dio.

Molte le personalità presenti all’evento: il parroco della chiesa di Jatrinoli, “SS. AA. Pietro e Paolo”, don Cesare Di Leo, la Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, Cettina Epifanio e il Consiglire regionale, Giuseppe Mattiani. A dare il via all’ensemble, le note introduttive del lettore raffinato, Sig. Giò Martino, che con un modus narrativo, coerente e meditativo, è riuscito a carpire, per tutta la serata, l’attenzione costante del pubblico, che si è dimostrato attento e partecipe, tributando applausi a dismisura ad ogni esecuzione dei brani.

Protagonisti della serata, oltre l’Orchestra “la Nuova Verdi” e il Coro “SS.AA.Pietro e Paolo”, il soprano Angela Stella Cimbalo, che guidata dalla sapiente regia dei maestri, Cettina Nicolosi e Andrea Fortunato Calabrese, ha interpretato una serie di brani, spaziando da Ennio Morricone, a Mozart e per finire a Marco Frisina, dando prova di forte intensità espressiva, di eleganza e luminosità vocale; particolarmente apprezzati i preziosismi del violino solista, Grazia Barillà, che ha eseguito un brano di Ennio Morricone, e l’assolo, su un brano di Marco Frisina, interpretato con autentica padronanza e voce soave, del solista del coro, Angelo Calapà.

Al termine dell’evento, che tra l’altro, ha segnato l’inizio delle festività natalizie, il parroco della chiesa ospitante, Padre Franco Saraceno, ha voluto esprimere profondo ringraziamento a tutti i presenti, nonché “a voi coristi e musicisti per aver animato con le vostre voci e i vostri strumenti un emozionante concerto mariano”, sottolineando il valore della musica sacra come viatico di comunione e di vera spiritualità. Le luci si accendono, la gente presente in Chiesa si alza in piedi, a tributare una lunga standing ovation, come segno di approvazione per la bella riuscita di un evento che certamente rimarrà a lungo nei ricordi di chi ha vissuto una serata veramente speciale, tra arte e fede mariana.