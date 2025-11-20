Taurianova, Giornata formativa su sicurezza e primo soccorso promossa dal Cesesc e Riabilia

Si è svolta ieri, in un’unica giornata formativa, l’iniziativa promossa dal dott. Ettore Loschiavo, presidente del CESESC, dedicata alla sicurezza e al primo soccorso, realizzata grazie al contributo del CESESC e alla piena collaborazione del Centro Riabilia, rappresentato da Edoardo Barillaro. Nel corso della giornata sono stati svolti 20 corsi BLSD e 40 corsi di disostruzione delle vie respiratorie pediatriche, interamente omaggiati dal CESESC e da Riabilia.

L’evento ha coinvolto il personale ATA e i rappresentanti dei genitori dell’Istituto Comprensivo “F. Sofia Alessio – Cont. Mont. Pas”, grazie alla preziosa collaborazione della Dirigente Scolastica, dott.ssa Maria Concetta Muscolino, e dell’intera comunità scolastica, che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa formativa.

Un ringraziamento speciale va al dott. Giovanni Calogero, direttore del Centro di Formazione del 118, che con il suo team ha saputo offrire una didattica eccellente, alternando teoria, esercitazioni pratiche e simulazioni altamente coinvolgenti.

«Questo è solo l’inizio – dichiarano Loschiavo e Barillaro – intendiamo dare continuità a percorsi formativi rivolti alla comunità, per diffondere competenze salva-vita e rendere il territorio sempre più preparato e sicuro».

Siamo aperti e disponibili a collaborare con volontari, imprenditori e chiunque desideri avvicinarsi per sostenere e dare seguito a nuove iniziative formative a beneficio della collettività.