Taurianova, convocazione del primo Consiglio Comunale dopo la vittoria di Domenico Romeo, il 12 giugno

Il Consiglio Comunale di Taurianova torna a riunirsi dopo le elezioni del 24 e 25 maggio che hanno decretato la vittoria a sindaco di Domenico Romeo. Lo stesso per effetto della legge per i Comuni fino a 15 mila abitanti ha convocato il Consiglio Comunale per il 12 giugno p.v. alle ore 10.30 con 6 punti all’OdG, tra questi l’elezione del presidente e vice presidente del Consiglio Comunale, il giuramento del sindaco e la comunicazione della nomina della Giunta comunale.