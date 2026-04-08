Taurianova celebra il mistero tra letteratura e fotografia: al via la quarta edizione del “Taurianoir”

Nel corso dell’evento spazio alla presentazione del libro “Qualcuno mi uccida” di Diego Pitea e alla mostra fotografica “L’enigma in cornice”

Taurianova si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento all’insegna della cultura e del mistero, dove letteratura e fotografia si uniscono in un’esperienza immersiva capace di coinvolgere il pubblico tra parole e immagini impreziosite da suggestioni noir.

Nell’ambito della rassegna “Taurianova Legge”, domenica alle ore 17:30, presso la Biblioteca Comunale “A. Renda”, si terrà la presentazione del libro “Qualcuno mi uccida” di Diego Pitea, edito da AltreVoci Edizioni.

A dialogare con l’autore sarà Mariagrazia Arceri – Associazione culturale Parallelo 38 – che guiderà i presenti in un percorso narrativo tra suspense, introspezione e profondità psicologica.

Saluti istituzionali a cura di Emanuela D’Eugenio Presidente Associazione culturale Parallelo 38, Maria Fedele Assessore alla Cultura del comune di Taurianova e Francesco Forestieri Presidente Club Fotoamatori Gioiesi “Michelangelo Marino”.

Nel corso dell’evento sarà, inoltre, inaugurata la mostra fotografica “L’enigma in cornice”, un’esposizione ispirata all’universo del giallo e dedicata a una figura simbolo del genere, Agatha Christie. L’iniziativa si inserisce nel più ampio calendario di celebrazioni che, in tutta Italia, ricordano i 50 anni dalla scomparsa della celebre “Regina del Giallo”, rendendo omaggio alla sua straordinaria eredità letteraria attraverso un percorso visivo ricco di indizi, atmosfere e mistero.

Un’occasione imperdibile per vivere la cultura in modo coinvolgente e originale, tra indagini narrative e suggestioni visive.

L’evento segna anche l’apertura della quarta edizione di “Taurianoir”, rassegna dedicata al noir e al mistero, diretta dall’Associazione culturale Parallelo 38, ormai riconosciuta come punto di riferimento per gli appassionati del genere e per la valorizzazione culturale del territorio.