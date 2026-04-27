Taurianova, caso Sabina Radu, la lettera a candidati a sindaco del marito Sergio Carrozza

Mi chiamo Sergio Carrozza, sono nato e vivo a Taurianova. Scrivo queste righe con la consapevolezza di chi ogni giorno convive con la malattia, la propria e quella della persona che ama. Il tumore ha cambiato profondamente la mia vita, ma ancora più difficile è stato vedere mia moglie Sabina affrontare la SLA, una condizione che richiede presenza costante, cure continue e una rete di sostegno che – spesso – ho sentito mancare. In questi lunghi anni, infatti, non posso affermare di aver percepito una grande vicinanza da parte della politica, inclusa quella locale. Le difficoltà quotidiane di chi vive nella fragilità sociale, di chi ha bisogno di assistenza domiciliare continua, sono rimaste frequentemente inascoltate o sottovalutate. E questo lascia un segno, prima di tutto umano. A Taurianova, oggi, con l’avvio della campagna elettorale per le nuove elezioni amministrative, sento il bisogno di rivolgermi ai candidati a Sindaco, Loprete e Romeo. A loro affido un auspicio semplice ma essenziale: che chi sarà chiamato a governare questa città sappia mettere al centro le persone più fragili, quelle che non hanno voce sufficiente per farsi sentire nel tentativo di rivendicare il costituzionale diritto alla salute, quelle che ogni giorno lottano non solo contro una determinata malattia, ma anche contro la solitudine e la mancanza di adeguati e dignitosi servizi. Desidero, infine, esprimere un sincero dispiacere alla Dott.ssa Cordopatri per la sua scelta di non candidarsi. Devo ammettere che in lei ho sempre riconosciuto una persona capace di ascolto, di attenzione autentica e di concreta vicinanza, qualità rare e preziose, soprattutto per chi si trova a vivere condizioni come le nostre. Spero in conclusione che il futuro amministrativo di questa città possa finalmente guardare, con maggiore cura e senso di responsabilità, a chi vive nella fragilità. Perché una comunità si misura, realmente, da come si prende cura dei suoi membri più deboli.