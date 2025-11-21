Taurianova, Casa della Salute Mentale, l’ennesimo bluff dei vertici aziendali! Della delibera dell’11 novembre solo in due psichiatri firmano fino al 31 dicembre . A gennaio 2026 cosa succede? VIDEOMESSAGGIO
Nov 21, 2025 - redazione
Casa della salute a Taurianova, l’ennesimo bluff dell’Asp di Reggio Calabria. Solo in due( su cinque), medici, ultra settantenne hanno firmato fino a fine dicembre. A Gennaio cosa succede? Come si mantiene un servizio in piedi senza una programmazione a lunga scadenza? Ricordiamolo le due figure di medici devono servire tutto il territorio della piana di Gioia Tauro. Taurianova alla casa della salute mentale si svolgono oltre 13 mila prestazioni in un anno per un incasso per l’azienda statale di oltre 250 mila euro. Qualcuno ha valutato la gravita’ di non soddisfare l’esigenza di questi poveretti? La sicurezza personale dei cittadini della Piana di Gioia Tauro può essere compromessa? Ai sindaci dell’associazione città degli ulivi il compito di intervenire con la Di Furia per capire le reali intenzioni.