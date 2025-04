Una situazione incresciosa e preoccupante, non aver in Calabria, canili, per poter accudire il fenomeno dei cani randagi delle nostre comunità, sta preoccupando i cittadini calabresi. La foto si riferisce a Taurianova la rotatoria della II circonvallazione, che dall’isola ecologica porta all’ospedale cittadino. Ma chi deve occuparsi?